Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения Толоконской на её странице в социальной сети Facebook.

«Дорогие мои красноярцы, я искренне поздравляю вас со знаменательным событием Красноярского края — обретением лучшего аэропорта! Хорошо помню, как мы были шокированы тем, что в XXI веке такой край его не имеет, и не было в планах. Даже не верилось! Часто восклицала: „Красноярцы заслуживают большего!“ И это было одним из первых решений замечательного человека и губернатора — аэропорту быть, и в короткий срок!» — напомнила супруга экс-губернатора.

По словам Натальи Толоконской, решение о строительстве терминала было трудным и вынашивалось её супругом около года. Она призвала красноярцев всегда помнить о вкладе Виктора Толоконского.

«И каждый раз, когда вы зайдёте в аэропорт, вспомните, осознайте, что важными вложениями в это были сила духа, душа, преданность и большой труд Толоконского. И это было возможно только в сильных настоящих человеческих отношениях с вами, которые мы посчитали подарком судьбы. Только такими крепкими узами история связывает навсегда важное событие жизни с именами», — написала Наталья Толоконская.

Она также отметила, что даже после отставки её супруга поток писем и звонков ему от руководителей и рядовых жителей Красноярского края не иссякает.

Напомним, в июле 2016 года Наталья Толоконская удалила свой аккаунт в сети Instagram после негативной реакции красноярцев на её предложение бороться «чистыми мыслями» со смогом и грязным воздухом в Красноярске.