 

Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

 27 декабря, 15:25
были упомянуты
подходящие темы
Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт
Фото со страницы Натальи Толоконской в соцсети Facebook

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения Толоконской на её странице в социальной сети Facebook.

«Дорогие мои красноярцы, я искренне поздравляю вас со знаменательным событием Красноярского края — обретением лучшего аэропорта! Хорошо помню, как мы были шокированы тем, что в XXI веке такой край его не имеет, и не было в планах. Даже не верилось! Часто восклицала: „Красноярцы заслуживают большего!“ И это было одним из первых решений замечательного человека и губернатора — аэропорту быть, и в короткий срок!» — напомнила супруга экс-губернатора.

По словам Натальи Толоконской, решение о строительстве терминала было трудным и вынашивалось её супругом около года. Она призвала красноярцев всегда помнить о вкладе Виктора Толоконского.

«И каждый раз, когда вы зайдёте в аэропорт, вспомните, осознайте, что важными вложениями в это были сила духа, душа, преданность и большой труд Толоконского. И это было возможно только в сильных настоящих человеческих отношениях с вами, которые мы посчитали подарком судьбы. Только такими крепкими узами история связывает навсегда важное событие жизни с именами», — написала Наталья Толоконская.

Она также отметила, что даже после отставки её супруга поток писем и звонков ему от руководителей и рядовых жителей Красноярского края не иссякает.

Напомним, в июле 2016 года Наталья Толоконская удалила свой аккаунт в сети Instagram после негативной реакции красноярцев на её предложение бороться «чистыми мыслями» со смогом и грязным воздухом в Красноярске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не скотный двор

 27 декабря, 13:14 • колонка
Мирослав Штука
директор по ландшафту
 27 декабря, 10:31 • статья

Дуля вместо доли

Какие проблемы есть у застройщиков, что меняют поправки в 214-м законе и как можно уйти от долевого строительства.
 29 ноября, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 26 декабря, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 21 декабря, 18:56 • новость

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой совершил попытку суицида в тюрьме

Марк Коньков, осуждённый за убийство 16-летней Карины Залесовой, совершил попытку суицида в новосибирской колонии.
присоединяйтесь!
    