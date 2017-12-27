 

Заключённые омской колонии слепили снежную фигуру в поддержку российских олимпийцев

 27 декабря, 13:35
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Заключённые омской колонии слепили снежную фигуру в поддержку российских олимпийцев
Фото предоставлено пресс-службой минспорта Омской области

Своеобразный арт-объект, изготовленный силами заключённых, появился в одной из исправительных колоний Омска — двухметровая стела с олимпийскими кольцами и девизом «Без России — нет игр», узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения пресс-службы областного минспорта.

Стела слеплена из снега и раскрашена разноцветными красками. Объект посвящён зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, куда российская сборная из-за допингового скандала вынуждена ехать под нейтральным флагом.

«Снежная фигура даёт понять, что в ИК № 3 следят за международной повесткой дня и всячески поддерживают российских спортсменов», — отмечается в пресс-релизе минспорта Омской области.

Рядом со стелой заключённые залили каток и также из снега слепили вокруг него хоккейную коробку. Новый спортивный объект проверили в деле, проведя на территории исправительного учреждения мини-турнир с участием команды осуждённых, команды СМИ и команды Любительской хоккейной лиги. Оба матча заключённые проиграли с разгромным счётом, забив только одну шайбу и пропустив 15.

Напомним, в сентябре омские осуждённые установили скульптуру античного дискобола в юбке в лечебно-исправительном учреждении № 10.

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