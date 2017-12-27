Владивосток возглавил пятёрку лидеров в голосовании за новую столицу Тотального диктанта

Объявлен шорт-лист голосования за новую столицу Тотального диктанта — победитель станет известен в январе 2018 года, узнал 27 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Тотального диктанта.

В 2017 году жители страны сами выбирали новую столицу Тотального диктанта-2018. По итогам голосования, которые были подведены в среду, 27 декабря, больше всего голосов получил Владивосток — 25 952.

На втором месте оказался Иркутск, который лидировал на начальном этапе — у него разница с городом-победителем составила 263 голоса. Замыкает тройку Красноярск. Кроме того, в шорт-лист вошли Тюмень и Таллин, они тоже поборются за звание столицы проекта.

Новая столица Тотального диктанта будет определена экспертным жюри 27 января 2018 года. Финалисты будут выявлены в рамках ежегодной конференции в Новосибирске. Организаторы обещают онлайн-трансляцию презентаций городов и церемонии награждения победителя на сайте проекта.

Напомним, автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина.