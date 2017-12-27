Нетрезвый житель Барнаула после спора о творчестве Толкина изрубил оппонента топором

Следственные органы Алтайского края направили в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении знатока творчества британского писателя Джона Толкина, который после жаркого спора о литературе и древнем оружии напал с топором на оппонента, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл в конце сентября, когда любитель Толкина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился на улице с компанией молодых людей. Те пригласили его распить спиртное в гаражном боксе, на что тот согласился.

После распития алкоголя между молодыми людьми возник спор по поводу творчества Толкина, известного своим романом в стиле фэнтези «Властелин колец», кроме того предметом дискуссии стали вопросы обращения с древним оружием, в том числе с боевыми топорами. Перепалка едва не переросла в драку, поэтому хозяин гаража выставил нового знакомого за дверь.

Толкинист проживал неподалёку от гаражей, он сходил домой за обычным бытовым топором и вернулся обратно. Дождавшись выхода на улицу одного из членов спорившей с ним компании, мужчина нанёс вышедшему несколько ударов топором по различным частям тела, после чего, увидев кровь, скрылся с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали его по месту жительства.

Уголовное дело в отношении нападавшего было возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»). По этому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2016 года новосибирский школьник только при помощи спасателей сумел избавиться от Кольца Всевластия из романа Джона Толкина «Властелин колец».