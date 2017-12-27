Житель Иркутской области разжёг «вечный огонь» из траурных венков

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Сотрудники полиции задержали молодого человека, устроившего костёр из траурных венков в Иркутской области, узнал 27 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по региону.

Инцидент произошёл в воскресенье, 17 декабря, в городе Усть-Куте Иркутской области. От огня почернел памятник героям Великой отечественной войны.

«За десять дней сотрудники оперативных подразделений опросили жильцов более 600 квартир, проверили на причастность порядка 200 лиц, изучили десятки часов записей с камер видеонаблюдения, установленных в указанном жилом секторе и близлежащей местности», — сообщили в ведомстве.

На оперативном видео, выложенном пресс-службой, молодой человек даёт признательные показания.

«Вечный огонь хотел сделать», — объяснил свой поступок 27-летний задержанный, но после отказался от своих слов, сказав, что был пьян.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьёй 214 УК РФ («Вандализм»). Санкцией статьи предполагается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, в декабре ругающуюся матом пьяную дебоширку сняли с рейса в новосибирском Толмачёво.