Житель Новосибирска получил 9,5 года колонии за убийство обломком рапиры

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу 35-летнего жителя города, который в июле обломком рапиры заколол мужчину, помешавшего ему искать закладку с наркотиками, узнал корреспондент Сиб.фм 27 декабря из сообщения региональной прокуратуры.

Убийство было совершено 18 июля ночью. Группа нетрезвых мужчин приехала на автомобиле на улицу Авиастроителей и начала искать возле одного из домов дозу наркотика, которую оставил там для них наркодилер. Один из жителей дома, возвращавшийся в этот момент в свою квартиру, по пути сделал нетрезвой компании замечание, которое привело к словесному конфликту, переросшему в драку.

Водитель автомобиля, на котором приехали подвыпившие наркоманы, сбегал к своей машине и принёс хранившийся у него обломок рапиры. Его приятель забрал принесённое оружие и дважды проткнул обломком грудную клетку мужчины, сделавшего замечание. В результате тот скончался от полученных ранений.

В ходе судебного разбирательства мужчина, нанёсший смертельные удары, полностью признал свою вину в убийстве, заявив, что несмотря на выпитое спиртное, в момент преступления он не находился в состоянии опьянения. Кроме того, в помещении суда он принёс извинения родным и близким потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован как стороной защиты, так и гособвинением.

Напомним, в сентябре в Барнауле нетрезвый местный житель после спора о творчестве английского писателя Джона Толкина изрубил оппонента топором.