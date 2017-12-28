Кошка за 100 тысяч рублей на «Юле» стала самой дорогой в Новосибирске

Жители Новосибирска в 2017 году продавали кошек в полтора раза чаще, чем собак — самая дорогая кошка на «Юле» оказалась британской породы, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Юлы».

Сервис бесплатных объявлений «Юла» посчитал, сколько предложений по продаже кошек и собак за год разместили жители Новосибирска.

«Оказалось, что в этом противостоянии победили первые. „Кошатников“ среди жителей города оказалось в полтора раза больше», — передаёт пресс-служба.

Как отмечают аналитики, в остальных городах России статистика схожая. Однако заводчики предостерегают от покупки породистых животных через онлайн-сервисы.

«Если вы хотите приобрести породистого щенка или котёнка, помните, что это недёшево. Те котята британцев или шотландцев, которые предлагаются на „Авито“ или „Юле“ по 3 тысячи рублей, — чаще всего метисы с огромным числом заболеваний. Поэтому при выборе питомца всегда интересуйтесь, есть ли у животного родовая метрика или родословная», — объяснила заводчик шотландских кошек Юлия Иванова.

Самая дорогая кошка, продаваемая в Новосибирске, — британец окраса «золотой тикированный минк» стоимостью 100 тысяч рублей. А сука миниатюрной породы бостон-терьер амой за 70 тысяч стала самой дорогой собакой на «Юле».

Напомним, в декабре алтайские морозоустойчивые коты покорили британские СМИ.