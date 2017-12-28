Нелегальный мигрант пытался переслать из Новосибирска в Казахстан 25 килограммов пороха

Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Алтайском крае задержали на выезде с территории России в Казахстан гражданина Таджикистана, который скрытно перевозил 25 килограммов пороха, владельцем контрабандного груза оказался нелегальный мигрант из Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из сообщения ведомства.

Взрывчатое вещество было обнаружено в пассажирском автобусе на пункте пропуска Кулунда в Кулундинском районе Алтайского края. Перевозил его подданный Таджикистана, севший в Новосибирске и купивший билет до города Шымкента в Казахстане.

Порох был расфасован в металлические банки, спрятанные в деревянный контейнер для автомобильных инструментов. На допросе задержанный пояснил, что ящик ему вручил соотечественник, проживающий в Новосибирске. Эту информацию пограничники передали коллегам в Новосибирскую область, и оперативники ФСБ тут же выехали на задержание владельца опасного груза.

Мужчина был обнаружен по адресу временного проживания. В ответ на предложение проехать в управление ФСБ он согласился, создав ложное впечатление готовности к сотрудничеству. Затем, выбрав момент, он попытался скрыться, спрыгнув с балкона второго этажа на улицу, но сразу же был задержан оперативниками.

Отправителем партии пороха оказался гражданин Таджикистана, которому ранее был ограничен въезд в Россию. Несмотря на этот запрет, иностранец незаконно пересёк границу, изменив свои установочные данные и выправив по ним новые документы, удостоверяющие личность.

В отношении нелегала возбуждено уголовное дело по факту контрабанды взрывчатых веществ и по факту незаконного пересечения границы. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Его соотечественник, сопровождавший ящик с порохом, оштрафован за нарушение режима в пункте пропуска.

Напомним, в ноябре алтайские пограничники задержали гражданина Казахстана, который пытался провезти через границу с Россией партию патронов и один грамм марихуаны.