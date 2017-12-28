 

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

 28 декабря, 18:48
подходящие темы
Морозы до &minus;35&deg;С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь
Фото Марии Тищенко

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С, рассказал 28 декабря корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночь с 30 на 31 декабря ожидается температура воздуха от −20... −25 °С до −30 °С местами. Дневные температуры составят −17... −22 °С. В новогоднюю ночь морозы усилятся до −25... −30 °С, местами до −35 °С.

«В связи с этим рекомендация одеваться потеплее и не злоупотреблять спиртным», — посоветовал Ренад Ягудин.

Днём 1 января 2018 года температура воздуха будет от −20... −25 °С до −30 °С местами. Морозы ослабнут в Новосибирской области после 5 января.

С наступлением морозных дней ветер утихнет, вероятность осадков снизится до минимума, а гололедицы — повысится. В утренние часы возможны туман, дымка и изморозь.

В целом температурный фон первой декады января будет около нормы или ниже неё на 1 °С.

Напомним, в декабре иркутская модель Лиана Клевцова посвятила фотосъёмку защите елей от вырубки на Новый год.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 декабря, 18:35 • тест

Тест: c Новым годом или Happy New Year

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, какие традиции и праздничные блюда есть у городов-побратимов Новосибирска, когда праздновать второй день рождения и кого нужно посетить после Нового года.
 22 декабря, 08:00 • статья

Пять фантастически-сказочных событий

Как хорошо провести праздничные дни в центре культуры и отдыха — посмотреть не только кино, но и балет, и живопись.
 16 декабря, 13:27 • репортаж

Вместо школы — на каток

15 декабря в Центральном парке Новосибирска открылся главный городской каток, который раньше располагался на площади Ленина. Он бесплатный и в два раза больше по размеру.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 26 декабря, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 21 декабря, 18:56 • новость

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой совершил попытку суицида в тюрьме

Марк Коньков, осуждённый за убийство 16-летней Карины Залесовой, совершил попытку суицида в новосибирской колонии.
 20 декабря, 14:42 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей

Потомок репрессированных немцев Поволжья выставил на новосибирском «Авито» старинную немецкую книгу — часть средств с продажи пойдут на благотворительность.
присоединяйтесь!
    