Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С, рассказал 28 декабря корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ночь с 30 на 31 декабря ожидается температура воздуха от −20... −25 °С до −30 °С местами. Дневные температуры составят −17... −22 °С. В новогоднюю ночь морозы усилятся до −25... −30 °С, местами до −35 °С.

«В связи с этим рекомендация одеваться потеплее и не злоупотреблять спиртным», — посоветовал Ренад Ягудин.

Днём 1 января 2018 года температура воздуха будет от −20... −25 °С до −30 °С местами. Морозы ослабнут в Новосибирской области после 5 января.

С наступлением морозных дней ветер утихнет, вероятность осадков снизится до минимума, а гололедицы — повысится. В утренние часы возможны туман, дымка и изморозь.

В целом температурный фон первой декады января будет около нормы или ниже неё на 1 °С.

Напомним, в декабре иркутская модель Лиана Клевцова посвятила фотосъёмку защите елей от вырубки на Новый год.