 

Московская компания заплатит 100 тысяч рублей за гибель рыбы в новосибирских шлюзах

 28 декабря, 18:10
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Московская компания заплатит 100 тысяч рублей за гибель рыбы в новосибирских шлюзах
фото с сайта gelio.gallery.ru

Реконструкция новосибирских шлюзов вызвала гибель более полутонны рыбы от кислородного голодания, московский подрядчик выпустит мальков весной в качестве компенсации, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

Московская компания АО «Акватик» заплатит штраф за гибель рыбы из Новосибирского водохранилища вместе с субподрядчиком АО «АлександрГРАДЪ». Региональное управление «Росрыболовства» рассказало о заморе рыбы в створе шлюзов 29 ноября.

Строительство дамбы для реконструкции створок шлюзов привело к гибели рыбы, сообщили Сиб.фм в департаменте природных ресурсов и охраны окружающего мира региона. По предварительным оценкам рыбаков, погибло не менее полутонны ценного водного ресурса.

Новосибирское управление «Росрыболовства» наложило штраф на московскую компанию в размере 100 тысяч рублей. АО «Акватик» обязан запустить аэрацию воды с подачей кислорода 28 декабря, а также компенсировать ущерб экологии, выпустив мальков весной 2018 года, следует из ведомственного заключения в распоряжении редакции Сиб.фм.

«Росрыболовство» уточняет количество мальков рыб, которые покроют урон природе. Исходя из рыночной оптовой цены, стоимость полутонны речной рыбы составила бы не менее 45 тысяч рублей.

Напомним, что 30 декабря рыбаки собирают волонтёров для спасения рыбы из западни на шлюзе.

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