Новосибирские спасатели вытащили голову ребёнка из кошачьего домика

Голова двухлетнего ребёнка застряла в кошачьем игровом комплексе — родителям потребовалась помощь новосибирских спасателей, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети «ВКонтакте».

Двухгодовалый мальчик играл в специальном игровом комплексе для кошек. Он попытался просунуть голову в один из ходов, но он оказался слишком узким и ребёнок застрял. Ребёнок испугался, на звук детского плача пришла мама.

«Получилось так, что диаметр головы ребёнка совпал с диаметром кошачьего лаза. Мама не стала рисковать, спокойно включила ему мультики и отвлекала сына разговорами до приезда спасателей», — рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.

Спасатели намочили края кошачьего лаза мыльным раствором и аккуратно освободили голову ребёнка. Мальчик не пострадал.

Напомним, в июле новосибирские спасатели извлекли застрявший в блендере палец.