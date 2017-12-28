 

Новосибирские спасатели вытащили голову ребёнка из кошачьего домика

 28 декабря, 15:40
подходящие темы
Новосибирские спасатели вытащили голову ребёнка из кошачьего домика
Фото с сайта 4Lapki.com

Голова двухлетнего ребёнка застряла в кошачьем игровом комплексе — родителям потребовалась помощь новосибирских спасателей, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети «ВКонтакте».

Двухгодовалый мальчик играл в специальном игровом комплексе для кошек. Он попытался просунуть голову в один из ходов, но он оказался слишком узким и ребёнок застрял. Ребёнок испугался, на звук детского плача пришла мама.

«Получилось так, что диаметр головы ребёнка совпал с диаметром кошачьего лаза. Мама не стала рисковать, спокойно включила ему мультики и отвлекала сына разговорами до приезда спасателей», — рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.

Спасатели намочили края кошачьего лаза мыльным раствором и аккуратно освободили голову ребёнка. Мальчик не пострадал.

Напомним, в июле новосибирские спасатели извлекли застрявший в блендере палец.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 декабря, 16:42 • интервью

Преступление любви [18+]

Как представители ЛГБТ узнавали, что они отличаются от других, когда впервые слышали слово «гей» и как на всё реагируют их родители и друзья.
 22 декабря, 11:27 • статья

Анатомия чуда, или Как выиграть полмиллиарда?

Совместно с математиком подсчитали, правда ли в лотереи могут выигрывать так часто, как об этом пишут, и какой шанс выходит по формуле.

Вопрос или не вопрос, вот в чём вопрос?

 14 декабря, 14:59 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 26 декабря, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 21 декабря, 18:56 • новость

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой совершил попытку суицида в тюрьме

Марк Коньков, осуждённый за убийство 16-летней Карины Залесовой, совершил попытку суицида в новосибирской колонии.
 20 декабря, 14:42 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей

Потомок репрессированных немцев Поволжья выставил на новосибирском «Авито» старинную немецкую книгу — часть средств с продажи пойдут на благотворительность.
присоединяйтесь!
    