Работники новосибирских компаний дарят друг другу на Новый год презервативы и сломанные статуэтки

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» опросил работников новосибирских компаний о том, какие подарки им дарят на Новый год и какие раздают они сами — в итоге получился список самых странных презентов, в который, например, вошли тыквы и презервативы, узнал корреспондент Сиб.фм 28 декабря из сообщения сервиса.

Выяснилось, что подарки принято дарить примерно в каждой второй организации. При этом 52 % опрошенных сказали, что получают подарки от своих же коллег, 22 % — от работодателя, 20 % — от всех, 2 % — от партнёров и клиентов.

Странные подарки получал каждый четвёртый опрошенный. К числу нелепых презентов, о которых вспомнили жители Новосибирска, можно отнести живую рыбу, кормушку для птиц, пустой ящик для инструментов, сломанную статуэтку, набор презервативов или пакет гематогена.

Среди опрошенных 8 % жителей признались, что и сами дарили коллегам нелепые подарки. В качестве такого сюрприза была упомянута тыква, мешок с 10 килограммами сахара, рюмки с гербами республик СССР, журнал с постером обнажённого мужчины. В ответах на вопрос о том, какой подарок они хотели бы получить на ближайший Новый год, работники новосибирских компаний чаще всего перечисляли вино, деньги, шоколад, цветы, книги и просто тишину.

Напомним, ранее новосибирская мэрия пообещала горожанам организовать встречу Нового года в стиле авангарда с элементами ретро.