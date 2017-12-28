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 28 декабря, 17:08
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Прокуратура разрешила ламберсексуалам посещать колледж в Новосибирске
Фото с сайта heavybeard.com

В Новосибирском промышленном колледже устав запрещал ученикам покидать стены заведения во время перемен и носить бороды, усы и татуировки, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Родитель одного из учеников Новосибирского промышленного колледжа обратился в прокуратуру из-за нарушения прав учеников на свободу самовыражения и передвижения. Учащиеся не могли покидать колледж во время перемен и придерживаться популярного молодёжного стиля.

«Таким „правилом“ руководство колледжа ограничивало право учащихся на свободу передвижения, в связи с чем директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции Российской Федерации и законодательства о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах страны», — передаёт пресс-служба ведомства.

Кроме того, правила внутреннего распорядка включали запрет на ношение бороды, усов и татуировок. В этом факте прокурор усмотрел нарушение права учащихся на самовыражение. В результате правила были опротестованы.

Татуировки, усы и бороды носят ламберсексуалы, придерживающиеся, в противоположность метросексуалам, нарочито грубого стиля «канадского лесоруба» в одежде и причёске, сообщает сайт Heavybeard.

Напомним, в конце декабря прокуратура отменила дежурства по классу с тряпкой в школе Новосибирской области.

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