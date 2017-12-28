Сына главного пристава Новосибирской области отправили на девять лет в колонию за наркотики

Сын начальника новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов Виталия Эрлера получил срок за покушение на торговлю наркотиками — суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Железнодорожного районного суда 28 декабря.

Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении сына главного судебного пристава Новосибирской области. Вадима Эрлера признали виновным в покушении на сбыт наркотических веществ и назначили наказание в размере девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Меру пресечения до вступления приговора в силу изменили на заключение в СИЗО.

Напомним, Вадим Эрлер был задержан в ночь на 17 сентября при обустройстве «закладок». Вместе с ним сотрудники транспортной полиции задержали его товарища Павла Морозова. Уголовные дела в отношении молодых людей расследовались отдельно. Морозов был взят под стражу, Эрлер — помещён под домашний арест.