Томские физики научились добывать серебро из накипи чайника

Томские специалисты обнаружили аномальное содержание серебра в накипи чайников жителей Башкирии — возможно, это связано с составом воды в местных реках, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Томские политехники обнаружили, что в накипи чайников жителей Башкирии концентрация серебра выше в 60 раз. Исследователи ТПУ проанализировали пробы из Ермекеевского и Белебеевского районов Башкирии.

Учёные Башкирского государственного университета отобрали 450 проб накипи из чайников и самоваров и отправили в Томск. Там специалисты проверили пробы на содержание урана, тория, серебра, золота, железа и других элементов. Эксперимент провели на базе уникального ядерного реактора томского политеха, включённого в список уникальных научных установок страны.

Партию проб поместили в канал реактора и облучили, рассказал старший преподаватель кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ Булат Соктоев. Это вызывало вынужденное деление химических элементов, и по периодам полураспада полученных результатов удалось оценить концентрацию серебра.

«Концентрации серебра в 60 раз выше среднего значения по республике. Вероятно, вода тоже содержит много серебра», — уверен Булат Соктоев.

Такое аномальное превышение может быть связано как с источниками серебра в почве, так и с промышленной активностью в регионе. Башкортостан занимает первое место в России по объёму нефтепереработки в регионе.

Напомним, что с декабря электронные татуировки для сердечников будут делать карандашом вместо золота в Томске.