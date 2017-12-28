 

Томские физики научились добывать серебро из накипи чайника

 28 декабря, 16:34
были упомянуты
подходящие темы
Томские физики научились добывать серебро из накипи чайника
Фото с сайта Pocomaxa.ru

Томские специалисты обнаружили аномальное содержание серебра в накипи чайников жителей Башкирии — возможно, это связано с составом воды в местных реках, узнал 28 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Томские политехники обнаружили, что в накипи чайников жителей Башкирии концентрация серебра выше в 60 раз. Исследователи ТПУ проанализировали пробы из Ермекеевского и Белебеевского районов Башкирии.

Учёные Башкирского государственного университета отобрали 450 проб накипи из чайников и самоваров и отправили в Томск. Там специалисты проверили пробы на содержание урана, тория, серебра, золота, железа и других элементов. Эксперимент провели на базе уникального ядерного реактора томского политеха, включённого в список уникальных научных установок страны.

Партию проб поместили в канал реактора и облучили, рассказал старший преподаватель кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ Булат Соктоев. Это вызывало вынужденное деление химических элементов, и по периодам полураспада полученных результатов удалось оценить концентрацию серебра.

«Концентрации серебра в 60 раз выше среднего значения по республике. Вероятно, вода тоже содержит много серебра», — уверен Булат Соктоев.

Такое аномальное превышение может быть связано как с источниками серебра в почве, так и с промышленной активностью в регионе. Башкортостан занимает первое место в России по объёму нефтепереработки в регионе.

Напомним, что с декабря электронные татуировки для сердечников будут делать карандашом вместо золота в Томске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 декабря, 12:31 • интервью

О, вы победитель конкурса

Проректор по развитию НГУ Алексей Окунев — о значимости междисциплинарности, индивидуальных исследовательских треков и содержании дорожной карты.
 22 декабря, 15:19 • тест

Тест: наука или хайп?

Что вы знаете о сибирских прорывах в науке в 2017 году? Как ничего?! А мы ведь ведь для вас всё писали! Давайте проверим, что вы запомнили!
 19 декабря, 14:25 • интервью

Слышен голос мракобесов

Павел Подкосов — о том, как уживаются рядом два тренда — лженауки и популяризация наук, тяге к нон-фикшну и стабильности.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 26 декабря, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 21 декабря, 18:56 • новость

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой совершил попытку суицида в тюрьме

Марк Коньков, осуждённый за убийство 16-летней Карины Залесовой, совершил попытку суицида в новосибирской колонии.
 20 декабря, 14:42 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей

Потомок репрессированных немцев Поволжья выставил на новосибирском «Авито» старинную немецкую книгу — часть средств с продажи пойдут на благотворительность.
присоединяйтесь!
    