Глава Крыма собрался на отдых в Сибирь

Сергей Аксёнов, возглавляющий Республику Крым, общаясь с журналистами на пресс-конференции, признался, что хотел бы провести свой отпуск в Сибири или на Камчатке, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения «Комсомольской правды».

На вопрос о том, собирается ли он за границу, Аксёнов ответил, что до 2007 года он несколько раз выезжал за пределы Украины на отдых, но ему не очень понравилось.

«Лежать на шезлонге или на пляже — это не моё. Минут пять я терплю, а потом уже не могу. А что смотреть, есть и у нас в стране! На Камчатку можно поехать, в Сибирь <...> Я не собираюсь за границу, да и вряд ли у меня получится. Я внутренний турист. Я и раньше не особо ездил и летал куда-то. А Российская Федерация даёт возможности — те регионы, которые я ещё не посещал. У нас такие места красивейшие есть. Наверное, таким многообразием ни одна страна в мире не обладает», — напомнил глава Крыма.

Напомним, в сентябре компания «Российские железные дороги» пообещала оказать всестороннее содействие путешествию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали.