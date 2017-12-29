 

Гуляющие под окнами медведи всполошили жителей Иркутска

 29 декабря, 13:21
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Гуляющие под окнами медведи всполошили жителей Иркутска
Фото: Poloskova, «Пикабу»

Сотрудники офиса в Иркутске увидели под окнами здания прохлаждающуюся на парковке компанию медведей, запечатлели на камеру и выложили в интернете, узнал корреспондент Сиб.фм из поста автора под ником Poloskova на сайте «Пикабу» 29 декабря.

Гулющие по парковке медведи привлекли внимание сотрудников офисного здания в Иркутске. Фото дышаших свежим воздухом хищников тут же выложили на сайте «Пикабу», где их активно начали обсуждать.

«— Правду говорят, что у вас в Сибири медведи по дорогам ходят?
— Да врут, конечно! Нет у нас никаких дорог!» — вспомнил известный анекдот пользователь под ником Beefender.

«Да-да, а сейчас где-нибудь в Техасе сидит компания молодых американцев в универе в общаге, и говорят, давай, мол, полазим по русскому инету, они классные ребята, да и надоел этот реддит. Открывают пикабушечку, смотрят — а тут медведей выгуливают, да ещё и пруф с фоткой. И целое обсуждение, где сидят, кого домой повели и т. д. Вот и доказывай потом, что у тебя нет ручного медведя))» — поддержал его пользователь Korochkin.

Позже выяснилось, что медведи — цирковые артисты и их просто вывели на прогулку. Такая информация также не оставила равнодушными комментаторов поста.

«Вообще *** вконец, цирки со зверьми — варварское уродство, мало того что зверей там бьют смертным боем и колят наркотой, так ещё и не следят за ними: убежали — ну и ладно, задерут кого-нибудь — ну а чё, зверь же. А если эти няшные мишки выпотрошат маленьких детей, которые, например, играли где-нибудь на заднем дворе — тогда что?
Из-за мерзкого законодательства в этой области плодятся случаи нападения крупных зверей на людей в больших городах... и счастливый случай, что данные „мишки“ никого не задрали и не сожрали.
И медведи на улицах, кстати, ни разу не смешно, от слова вообще; если кто-то видел медведя вблизи — какие у него когти и какие у него зубы — шутить после этого вообще не хочется», — высказался пользователь под ником Range7.

Напомним, в ноябре охотник-промысловик из Иркутской области обратился за помощью к полицейским, после того как в труднодоступной таёжной местности медведь унёс у него два ружья.

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