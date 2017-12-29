Иркутские волонтёры собрали подарки детям и собакам к Новому году

В Иркутской области завершились две масштабные предновогодние акции — «Дари мечты» и «Новогодний подарок для Шарика»; волонтёры собрали подарки детям из неблагополучных семей и собакам из приюта, рассказал 29 декабря корреспонденту Сиб.фм руководитель организации «ДоброИнформ-38» Фёдор Садовников.

По итогам акции «Дари мечты» было собрано больше сотни подарков детям из неблагополучных семей. Они написали письма Деду Морозу и получили игрушки, канцелярию, зимние и спортивные костюмы, коньки, тюбы, самокаты, детские снегоходы, а также 260 сладких подарков.

В собачий приют отправилось пять загруженных машин со всем необходимым: медикаментами, крупами, мясом и тёплыми постилками.

Акцию «Дари мечты» третий год подряд проводит организация «ДоброИнформ-38», а «Новогодний подарок для Шарика» в седьмой раз — организация «ЗооЗабота». В 2017 году сбор подарков было решено объединить, приурочив его к году Собаки. Кроме того, акция получила статус областной, охватив города Зиму, Шелехов и село Подкаменное Иркутской области.

«Результатами мы, естественно, довольны, мы реально не ожидали, что получится собрать столько подарков для детей. В общей сложности по деньгам вышло почти 100 тысяч рублей — и это только спонсорская помощь на целевые подарки. Мы однозначно довольны и, я надеюсь, будем её делать каждый год», — поделился руководитель Фёдор Садовников.

Напомним, в январе иркутские собаки получат в подарок льготную кастрацию.