Красноярская «Снегурочка» откроет театральный сезон в британском Оксфорде

Балетная труппа Красноярского театра оперы и балета покажет «Снегурочку» и «Щелкунчика» в знаменитом театре Оксфорда, бывшем The Apollo, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения The Oxford Times.

Традиции сибирского балета представит красноярский театр на гастролях в Британии. Звездой балетов «Снегурочка» и «Щелкунчик» выступит «ветеран британских гастролей» 26-летний Дмитрий Соболевский.

«Я выступал с Российским государственным балетом в Великобритании в 2010 и 2011 годах, затем в качестве приглашённого солиста с ними в 2012 и 2015 годах. Но я люблю британскую публику — несмотря на их требовательность, они глубоко благодарны и хорошо подкованы», — признался солист Красноярского театра оперы и балета Дмитрий Соболевский.

Постановка обещает решительное сочетание традиционного и цифрового миров на фоне смены декораций и красочных спецэффектов, утверждает автор Кэтрин МакАлистер.

«Это больше чем престижно для русских балерин. Речь о репутации и гордости за художественную форму выше всех норм», — пишет The Oxford Times.

Творческий коллектив Russian State Ballet of Siberia на гастролях составил 40 танцовщиков балета и 30 музыкантов симфонического оркестра. Премьеры «Снегурочки» и «Щелкунчика» состоятся 8 и 9 января 2018 года.

Первый The New Theatre был открыт в Оксфорде в 1836 году и к 1934 году размещался сразу на трёх площадках. В 1964 году произошла модернизация репертуара из-за растущей популярности телевидения в Британии, и театр-варьете лишился былой славы известной провинциальной сцены для музыкальных шоу и комедиантов.

В 1970-х мюзиклы и постановки сменились рок-концертами и шоу, а театр был переименован в The Apollo. В 2003 году The New Theatre вернул себе былое имя, а в 2009 году его владельцем стала The Ambassador Theatre Group.

Напомним, что в ноябре «Восходящая звезда» оставил Мариинский театр ради Новосибирского оперного.