Лепить снеговиков и строить горки будут должники по алиментам в Новосибирске

Должников, не выплачивающих алименты своим детям, привлекли к строительству снежного городка в Новосибирске, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы новосибирских приставов.

Свыше сотни исполнительных производств в отношении должников по алиментам находятся на исполнении отдела по взысканию алиментных платежей на территории Ленинского и Кировского районов. Приставы отмечают, что одна пятая часть неплательщиков — женщины.

Региональная УФССП направила группы должников на строительство снеговиков и горок в детском городке на улице Ватутина, «чтобы пробудить в нерадивых отцах и матерях мысли о радости и благополучии собственных детей».

«Хочется верить, что в это светлое время каждый из должников задумается о судьбе собственного чада и найдёт в себе силы преодолеть любые обстоятельства, разделяющие детей и их родителей», — подчеркнуло ведомство.

На данный момент они начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников.

Напомним, в декабре новосибирские судебные приставы разыскали безработного должника в очереди за iPhone X.