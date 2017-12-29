 

Лепить снеговиков и строить горки будут должники по алиментам в Новосибирске

 29 декабря, 13:35
подходящие темы
Лепить снеговиков и строить горки будут должники по алиментам в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Должников, не выплачивающих алименты своим детям, привлекли к строительству снежного городка в Новосибирске, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы новосибирских приставов.

Свыше сотни исполнительных производств в отношении должников по алиментам находятся на исполнении отдела по взысканию алиментных платежей на территории Ленинского и Кировского районов. Приставы отмечают, что одна пятая часть неплательщиков — женщины.

Региональная УФССП направила группы должников на строительство снеговиков и горок в детском городке на улице Ватутина, «чтобы пробудить в нерадивых отцах и матерях мысли о радости и благополучии собственных детей».

«Хочется верить, что в это светлое время каждый из должников задумается о судьбе собственного чада и найдёт в себе силы преодолеть любые обстоятельства, разделяющие детей и их родителей», — подчеркнуло ведомство.

На данный момент они начали строить горку, расчищать дорожки от снега и заложили основу для снеговика. Обустройство будет продолжаться и после новогодних праздников.

Напомним, в декабре новосибирские судебные приставы разыскали безработного должника в очереди за iPhone X.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 декабря, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 29 декабря, 12:08 • статья

Годного года!

Наши партнёры рассказывают, каким будет 2018 год, и желают, каким он должен стать для всех.
 28 декабря, 16:42 • интервью

Преступление любви [18+]

Как представители ЛГБТ узнавали, что они отличаются от других, когда впервые слышали слово «гей» и как на всё реагируют их родители и друзья.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 26 декабря, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 21 декабря, 18:56 • новость

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой совершил попытку суицида в тюрьме

Марк Коньков, осуждённый за убийство 16-летней Карины Залесовой, совершил попытку суицида в новосибирской колонии.
 20 декабря, 14:42 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей

Потомок репрессированных немцев Поволжья выставил на новосибирском «Авито» старинную немецкую книгу — часть средств с продажи пойдут на благотворительность.
 22 декабря, 13:41 • новость

Внук Толоконского уволился из красноярского ХК «Сокол» после отставки деда

Александр Толоконский — старший внук бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского — уволился из дирекции красноярского хоккейного клуба «Сокол».
присоединяйтесь!
    