Лучшие сибирские мастера меча и топора получат шанс отправиться в Рим на «Битву наций»

Команды реконструкторов из четырёх регионов Сибири соберутся в Новосибирске на средневековом фестивале «Сибирский плацдарм», чтобы в схватке на мечах, топорах и алебардах определить тех, кто получит шанс принять участие в «Битве наций — 2018» в Риме, сообщили корреспонденту Сиб.фм 29 декабря в оргкомитете фестиваля.

«Сибирский плацдарм» пройдёт 13 января в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104). Помимо боёв зрителей ждут различные мастер-классы по средневековым ремёслам, ярмарка товаров, изготовленных вручную, интерактивные площадки и выставки, посвящённые исторической реконструкции.

Основным событием фестиваля станет официальный региональный турнир Первой лиги по историческому средневековому бою (ИСБ). К участию в нём заявлены команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула и Норильска. Бои будут проходить с использованием исторически достоверных реплик средневекового оружия, изготовленного из стали, но с незаточенным лезвием.

«Согласно правилам ИСБ, участие в таких боях могут принимать только люди старше 18 лет, поскольку использование стального оружия травмоопасно. Бойцы должны быть защищены доспехами, хорошо знать правила, чтобы не нанести друг другу увечий. В основном это очень хорошо подготовленные мастера, посвятившие исторической реконструкции не один год», — пояснила один из организаторов фестиваля, представитель новосибирского клуба «Стальной кулак» Анастасия Панкова.

Впервые в истории сибирских турниров судить участников «Сибирского плацдарма» будет глава маршальского комитета HMB Russia (представительство международной ассоциации ИСБ) Сергей Боганенко. Почётным гостем соревнований станет четырёхкратный чемпион мира по алебарде Алексей Найдеров. Одновременно со взрослым турниром в рамках фестиваля пройдёт чемпионат по современному мечевому бою среди бойцов до 18 лет.

Билеты на «Сибирский плацдарм» можно приобрести в кассах выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» и на сайте «Кассы.ру». Для детей до шести лет вход бесплатный (при предъявлении свидетельства о рождении).

Напомним, в августе 2016 года в Заельцовском парке Новосибирска прошёл фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», собравший более 150 реконструкторов из России, Украины и Казахстана.