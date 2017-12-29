Новосибирские пенсионеры пойдут в «Дедский сад» с нового года
29 декабря, 14:42
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На базе Новосибирского дома ветеранов начнёт работать «Дедский сад» — отделение временного пребывания пожилых людей, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства.
Пилотный проект по сохранению физической активности и психического здоровья, социальной интеграции и развитию творческой деятельности пожилых людей принадлежит новому министерству труда и социального развития Новосибирской области.
«В 2018 году на территории региона планируется внедрение новых эффективных форм оказания социальной помощи людям старших возрастов — стационарозамещающих технологий. Среди них — „дедский сад“, „приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов“, „выездные мобильные бригады“», — сообщила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Пенсионеры под присмотром специалистов будут посещать культурно-массовые, образовательные и досуговые мероприятия, проходить оздоровительно-реабилитационные программы и налаживать общение между собой. Сад будет работать с 8:00 до 17:00.
Напомним, в октябре кузбасские пенсионеры стали участниками компьютерного баттла.