 

Новосибирские пенсионеры пойдут в «Дедский сад» с нового года

 29 декабря, 14:42
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Новосибирские пенсионеры пойдут в «Дедский сад» с нового года
Фото с сайта pixabay.com

На базе Новосибирского дома ветеранов начнёт работать «Дедский сад» — отделение временного пребывания пожилых людей, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства.

Пилотный проект по сохранению физической активности и психического здоровья, социальной интеграции и развитию творческой деятельности пожилых людей принадлежит новому министерству труда и социального развития Новосибирской области.

«В 2018 году на территории региона планируется внедрение новых эффективных форм оказания социальной помощи людям старших возрастов — стационарозамещающих технологий. Среди них — „дедский сад“, „приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов“, „выездные мобильные бригады“», — сообщила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Пенсионеры под присмотром специалистов будут посещать культурно-массовые, образовательные и досуговые мероприятия, проходить оздоровительно-реабилитационные программы и налаживать общение между собой. Сад будет работать с 8:00 до 17:00.

Напомним, в октябре кузбасские пенсионеры стали участниками компьютерного баттла.

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