Снимок фотографа Сиб.фм стал победителем конкурса журнала «National Geographic Россия»

Новосибирский фотограф Олег Кугаев во время путешествия по Камчатке сделал снимок горной реки — эту работу особо отметило жюри «National Geographic Россия», рассказал 29 декабря корреспонденту Сиб.фм сам фотограф.

Снимок «Ожидание», на котором изображена река Мутноватая, был сделан летом во время путешествия по полуострову Камчатка. Жюри журнала «National Geographic Россия» признала его лучшим в номинации «Энергия жизни» в конкурсе «Дикая природа России 2017».

Олег Кугаев не был в Новосибирске четыре месяца — работал в Италии. В четверг, 28 декабря, было награждение в Москве, после которого он всё-таки прилетел домой.

Путешествие, во время которого был сделана фотография, победившая в конкурсе, было трудным и опасным, отметил фотограф. В рамках десятидневной научной экспедиции он снимал репортаж о работе микроорганизмов для программы «Всё как у зверей», которая выходит на канале YouTube.

«Мы ходили на Камчатку пешком, с рюкзаками. И это было очень тяжело, а иногда даже опасно. Экспедиция должна была закончиться на берегу океана. Мы прошли очень много километров, перешли множество рек, и нам предстояла переправа через последнюю — на берегу нас ждал катамаран. Но за два дня дождей горные реки вышли из берегов и стали совершенно непроходимыми. Нас просто заперло, мы не могли идти ни вперёд, ни назад. Пришлось даже вызывать МЧС. И вот во время этой вынужденной стоянки я и сделал эту фотографию. Чтобы показать, какая это мощь природы — она остановила всю нашу экспедицию. Но, даже находясь в тупике, можно найти что-то прекрасное», — поделился Кугаев.

Напомним, в ноябре журналист Сиб.фм получил награду от МЧС за новость о косулях.