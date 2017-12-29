В новогоднюю ночь для жителей Новосибирска троллейбусы будут ходить до половины второго ночи

Мэрия Новосибирска опубликовала расписание и маршруты общественного транспорта в ночь на 1 января, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте городской администрации 29 декабря.

30 и 31 декабря 2017 года и в дни праздников с 1 по 8 января 2018 года наземный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня с 6:00 до 23:30. В ночь с 31 декабря на 1 января последние муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи отправятся с конечных остановок в 1 час 20 минут. На транспорте не будет номеров, а просто будет указан маршрут.

«Трамвай:

— „Станция метро „Площадь Маркса“ — ул. Котовского — ул. Связистов — Юго-Западный жилмассив“.

Троллейбус:

— „Площадь им. Калинина — ул. Учительская“;

— „ДК им. Кирова — станция метро „Заельцовская“ — Городской аэропорт“;

— „Магазин „Золотая нива“ — ул. Лазурная“;

— „Дом Ленина — Сад им. Дзержинского“;

— „Станция метро „Площадь Маркса“ — Северо-Чемской жилмассив“;

— „Магазин „Кристалл“ — Затулинский жилмассив“;

— „Станция метро „Площадь Маркса“ — Станиславский жилмассив“.

Автобус:

— „Станция метро „Студенческая“ — Чемской бор“;

— „Станция метро „Речной вокзал“ — проспект Строителей — Цветной проезд — Шлюзы“;

— „Станция метро „Речной вокзал“ — ул. Первомайская — УМ-3“», — сказано в сообщении.

Работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена до 1 часа 1 января 2018 года.

Также мэрия отметила, что с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года школьники смогут ездить бесплатно на муниципальном пассажирском транспорте.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал вернуть скидку на проезд в муниципальном общественном транспорте по ЕТК после утверждения тарифов департаментом транспорта.