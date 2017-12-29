 

Житель Красноярска попытался продать на аукционе свою почку за 35 млн рублей

 29 декабря, 14:41
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Житель Красноярска попытался продать на аукционе свою почку за 35 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Объявление о продажи человеческой почки по стартовой цене в 25 тысяч рублей и по блиц-цене в 35 млн рублей несколько часов провисело на интернет-аукционе Au.ru, разместил его житель Красноярска, оказавшийся в трудной финансовой ситуации, узнал корреспондент Сиб.фм 29 декабря из сообщения «Седьмого канала».

В объявлении мужчина указал, что ему 30 лет, и уточнил свою группу крови. Мотивы своего поступка он кратко пояснил заботой о семье.

«Продам почку. Не судите строго, но ситуация капец. Хоть что-то семье оставлю», — написал в комментариях к лоту мужчина с ником Azimut87.

Связавшимся с ним журналистам житель Красноярска на условиях анонимности рассказал, что недавно потерял работу и не может найти новую. Тяжёлое положение усугубляет наличие детей и отсутствие собственной жилплощади.

«А что рассказывать. Жизнь — хоть под нож ложись. Работал, в итоге из-за разногласий уволился, теперь не могу найти подходящую работу. Семья, двое совсем маленьких детей — крошки ещё. Квартира в аренде, концы с концами сводим», — поделился продавец почки.

Через несколько часов после публикации объявления администрация интернет-аукциона удалила его как противоречащее правилам сайта.

Напомним, в феврале новосибирский художник Артём Лоскутов продал слепок женской груди с подписью «Денег нет но вы держитесь» на аукционе Vladey за 3 000 €.

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