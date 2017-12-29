Жители Затулинки восстановят печь из стаканчиков за билеты в новосибирский зоопарк

Жителей Кировского района в Новосибирске пригласили на праздник, чтобы восстановить разрушенную ледяную скульптуру, узнал 29 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации Кировского района Новосибирска.

В Затулинском городке аттракционов дети построили изразцовую печь из замороженных стаканчиков. На следующее утро сотрудники парка обнаружили, что неизвестные вандалы всё разрушили.

Парк аттракционов анонсировал праздник «#зимойможно» в субботу, 30 декабря, — с 10:00 до 12:00 детям и взрослым предложили отстроить ледяную скульптуру заново.

«Сделаем наш парк лучше, несмотря ни на что! Приноси строительный „ледяной“ материал! Прими участие в реставрации разрушенных ледяных фигур!», — призвали неравнодушные жители Кировского района.

Организаторы пообещали билеты в контактный зоопарк всякому, кто принесёт пять замороженных стаканчиков с водой или ледяные изразцы. Подробнее про технологию их изготовления можно почитать на сайте.

Напомним, в декабре жителям Новосибирска предложили потрогать оживающие листья в контактном зоопарке.