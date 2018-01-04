Новосибирская прокуратура назвала количество погибших и причину пожара в обувном цехе

Прокуратура начала проверку по факту пожара в Искитимском районе Новосибирской области — предварительно известно о десяти погибших, узнал 4 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Ранее стало известно, что цех обувного производства загорелся в Искитимском районе Новосибирской области — пожарные работают в условиях 35-градусного мороза.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибло десять человек, в том числе, возможно, иностранные граждане», — передаёт пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство назвало предварительную причину возгорания — замыкание электропроводки.

На данный момент на месте работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. Ведомство проверит местные власти на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учёта.

Напомним, в июне 2017 года прокуратура выявила причины пожара в томской колонии.