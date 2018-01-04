 

Новосибирская прокуратура назвала количество погибших и причину пожара в обувном цехе

 4 января, 16:35
подходящие темы
Новосибирская прокуратура назвала количество погибших и причину пожара в обувном цехе
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Прокуратура начала проверку по факту пожара в Искитимском районе Новосибирской области — предварительно известно о десяти погибших, узнал 4 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Ранее стало известно, что цех обувного производства загорелся в Искитимском районе Новосибирской области — пожарные работают в условиях 35-градусного мороза.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибло десять человек, в том числе, возможно, иностранные граждане», — передаёт пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство назвало предварительную причину возгорания — замыкание электропроводки.

На данный момент на месте работает Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев. Ведомство проверит местные власти на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учёта.

Напомним, в июне 2017 года прокуратура выявила причины пожара в томской колонии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24.07.2017, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель

Когда ветер сдует пепел

 28.03.2017, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 22.12.2017, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 26.12.2017, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 22.12.2017, 13:41 • новость

Внук Толоконского уволился из красноярского ХК «Сокол» после отставки деда

Александр Толоконский — старший внук бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского — уволился из дирекции красноярского хоккейного клуба «Сокол».
 28.12.2017, 18:48 • новость

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С.
 25.12.2017, 12:33 • новость

Ручной тигрёнок за 350 тысяч рублей появился на «Авито» в Новосибирске

Жители Новосибирска могут приобрести четырёхмесячного тигрёнка — хищник приучен к рукам и имеет ветеринарный паспорт с прививками.
 26.12.2017, 17:23 • новость

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут.
присоединяйтесь!
    