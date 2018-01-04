Погибшего в Сирии вертолётчика похоронили под Новосибирском

Фото с личной страницы лётчика в соцсети «Одноклассники»

Штурман авиации Валерий Матвеев погиб в Сирии и был похоронен в городе Бердске Новосибирской области, узнал 4 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

4 января в Бердске состоялись похороны старшего штурмана Валерия Матвеева, он служил в бердском вертолётном полку, а затем в военной части в городе Оби. Пилот погиб в Сирии в конце декабря, передаёт информационное агентство ТАСС.

«31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — цитирует агентство представителя Минобороны.

Как сообщает издание «Курьер-Среда», погибшему было 45 лет, в Бердске у него остались мать, жена и трое детей.

Второй погибший россиянин, майор Артём Кулиш, был похоронен в Саратовской области. Он также служил в бердском вертолётном полку до расформирования, затем был переведён в часть на территории города Оби.

Напомним, в декабре доброволец из Новосибирской области погиб в Сирии.