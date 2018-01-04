Пожарные тушат горящий обувной цех при морозе −35°С в Новосибирской области

Цех обувного производства загорелся в Искитимском районе Новосибирской области — пожарные работают в условиях 35-градусного мороза, узнал 4 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Цех обувного производства загорелся утром в четверг, 4 января, в посёлке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 9:00. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

Как сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах, на месте пожара было обнаружено десять тел погибших работников фабрики родом из Китая.

На данный момент в тушении пожара задействовано 90 человек и 26 единиц техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.

«Густой чёрный дым, образующийся при горении синтетических материалов, угрозы населению не представляет», — заверили в пресс-службе спасателей.

Огонь локализован, угрозы близлежащим строениям нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сотрудники МЧС работают при морозе −35°С.

Напомним, в июне 2017 года пожар площадью 600 м² произошёл на складе крупного рынка в Новосибирске.