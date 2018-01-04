Четверть жителей Новосибирска не вспомнила, как отмечала Новый год

Пользователи соцсети «Фотострана» из Новосибирска поучаствовали в опросе на тему встречи Нового года — только три четверти опрошенных смогли вспомнить, что делали в ночь с 31 декабря на 1 января, узнал 4 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы соцсети «Фотострана».

Согласно данным опроса, 29,5 % пользователей соцсети из Новосибирска встретили Новый год дома в кругу семьи. Они предпочли стандартную программу: выпить шампанского, поесть оливье, послушать речь президента и посмотреть на праздничный салют во дворе.

Порядка 25 % опрошенных признались, что отмечали праздник в компании друзей — на вечеринке, на даче или в центре города. Ещё одна четверть респондентов уклонилась от прямого ответа, ссылаясь на «забывчивость».

При этом 11 % участников опроса сообщили, что встретили Новый год в одиночестве, в эту группу вошли те, кто в новогоднюю ночь спал, играл в онлайн-игры или смотрел телевизор. А также те, кто отмечал праздник в армии, в больнице или во время дежурства на работе.

Среди необычных вариантов ответов — встреча Нового года в изоляторе временного содержания, на теплоходе или за границей.

«Сначала всё было здорово, но потом мы украли тачку с амстора, залезли туда впятером и разогнались в бордюр. Так я отметил Новый год», — поделился один из респондентов.

Напомним, в декабре соцсеть «Общага» заявила, что рассчитывает привлечь новосибирских пользователей.