Каминные часы с боем за 65 тысяч рублей появились на алтайском «Авито»

Житель Алтайского края предложил на «Авито» десятикилограммовые каминные часы из Франции на обмен или продажу, узнал 5 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Часы за 65 тысяч рублей предложил житель Бийска, зарегистрированный на «Авито» под именем Алексей.

Продавец уверяет, что данные каминные часы были произведены во Франции в 1890-е годы. Механизм изделия исправен, смазан и прошёл обслуживание у часовщика. В наличии ключ и маятник. Надпись на циферблате и плате часового механизма гласит: «CHARPENTIER BRONZIER».

«Мрамор, шпиатр, бронза, золочение, стекло с фацетом, эмаль, — перечислил продавец материалы, из которых состоит изделие. — Фигура лошади расположена на прямоугольном основании, выполненном из мрамора, на четырёх ножках в виде листьев оканта. Циферблат белый эмалевый с разметкой часов римскими цифрами и двумя стальными стрелками».

Часы сообщают время звуком — конструкция предполагает как часовой, так и получасовой бой.

В конце объявления автор уточнил, что рассматривает также предложения по обмену.

Напомним, в декабре житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей.