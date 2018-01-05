 

Каминные часы с боем за 65 тысяч рублей появились на алтайском «Авито»

 5 января, 17:51
подходящие темы
Каминные часы с боем за 65 тысяч рублей появились на алтайском «Авито»
Фото с сайта avito.ru

Житель Алтайского края предложил на «Авито» десятикилограммовые каминные часы из Франции на обмен или продажу, узнал 5 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Часы за 65 тысяч рублей предложил житель Бийска, зарегистрированный на «Авито» под именем Алексей.

Продавец уверяет, что данные каминные часы были произведены во Франции в 1890-е годы. Механизм изделия исправен, смазан и прошёл обслуживание у часовщика. В наличии ключ и маятник. Надпись на циферблате и плате часового механизма гласит: «CHARPENTIER BRONZIER».

«Мрамор, шпиатр, бронза, золочение, стекло с фацетом, эмаль, — перечислил продавец материалы, из которых состоит изделие. — Фигура лошади расположена на прямоугольном основании, выполненном из мрамора, на четырёх ножках в виде листьев оканта. Циферблат белый эмалевый с разметкой часов римскими цифрами и двумя стальными стрелками».

Часы сообщают время звуком — конструкция предполагает как часовой, так и получасовой бой.

В конце объявления автор уточнил, что рассматривает также предложения по обмену.

Напомним, в декабре житель Новосибирска предложил на «Авито» старинный немецкий песенник за 6 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2017, 12:21 • тест

Тест: последний богатырь или чудо-женщина?

Знаете ли вы, какой фильм стал самым кассовым в 2017 году, а на какой фильм зрители ходили меньше всего? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в коммерческой истории кино.
 21.12.2017, 13:01 • короче

Короче: 4G

Как понять, поддерживает ли гаджет четвёртое поколение мобильной связи, и как на него перейти.
 11.12.2017, 14:08 • интервью

Через нейросеть к созерцанию

Сергей Бражник — о том, как разговаривает с Алисой программист Яндекса и как машинный интеллект сделает жизнь человека лучше.
самое популярное
 26.12.2017, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 28.12.2017, 18:48 • новость

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С.
 25.12.2017, 12:33 • новость

Ручной тигрёнок за 350 тысяч рублей появился на «Авито» в Новосибирске

Жители Новосибирска могут приобрести четырёхмесячного тигрёнка — хищник приучен к рукам и имеет ветеринарный паспорт с прививками.
 26.12.2017, 17:23 • новость

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут.
 27.12.2017, 15:25 • новость

Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала.
 25.12.2017, 17:02 • новость

Прыгнувшая с моста пара молодых экстремалов разбилась об лёд под Томском

Следком Томской области возбудил уголовное дело по факту травмирования двух человек, прыгнувших с автомобильного моста на тарзанке — парень и девушка сильно ударились о лёд и были доставлены в реанимацию.
присоединяйтесь!
    