Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на обувном производстве под Новосибирском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников обувной фабрики под Новосибирском — возможной причиной стало нарушение правил безопасности, узнал 5 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее цех обувного производства загорелся в Искитимском районе Новосибирской области — прокуратура сообщила о 10 погибших сотрудниках фабрики, среди которых были иностранные граждане.

Как выяснило следствие, в помещениях цеха по улице Советской в посёлке Чернореченском Искитимского района было организовано производство, а также хранение резиновой обуви.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Андрею Лелеко лично возглавить работу следственной группы и проведение всех необходимых следственных действий на месте пожара.

Новосибирский следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на семь лет.

Напомним, 4 января пожарные тушили горящий обувной цех при морозе −35°С в Новосибирской области.