 

Более полусотни домов в Ленинском районе Новосибирска проведут день без воды

 6 января, 12:55
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Более полусотни домов в Ленинском районе Новосибирска проведут день без воды
Фото с сайта pixabay.com

Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Новосибирске — несколько десятков домов проведут сутки без холодной воды, узнал 6 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на портале «Мой Новосибирск».

На данный момент на сайте «Мой Новосибирск» отмечены 76 домов по улице Южной, в которых произошло отключение холодной воды. Причиной стало повреждение водовода у дома 40/3 по улице Южной.

Водоснабжение отсутствует с позднего вечера 5 января. По прогнозам специалистов, воду местным жителям дадут 6 января в 21:00.

Также 5 января в 6:00 произошла авария на водоводе по 2-й улице Карпинского. Там водоснабжение специалисты восстановили к полудню 6 января.

Напомним, в ноябре врио губернатора Новосибирской области Травников создал совет по защите прав потребителей.

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