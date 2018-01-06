Более полусотни домов в Ленинском районе Новосибирска проведут день без воды

Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Новосибирске — несколько десятков домов проведут сутки без холодной воды, узнал 6 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на портале «Мой Новосибирск».

На данный момент на сайте «Мой Новосибирск» отмечены 76 домов по улице Южной, в которых произошло отключение холодной воды. Причиной стало повреждение водовода у дома 40/3 по улице Южной.

Водоснабжение отсутствует с позднего вечера 5 января. По прогнозам специалистов, воду местным жителям дадут 6 января в 21:00.

Также 5 января в 6:00 произошла авария на водоводе по 2-й улице Карпинского. Там водоснабжение специалисты восстановили к полудню 6 января.

Напомним, в ноябре врио губернатора Новосибирской области Травников создал совет по защите прав потребителей.