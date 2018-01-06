 

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

 6 января, 16:31
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Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя
Стоп-кадр из видео

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете, узнал 6 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице журналиста в соцсети Instagram.

На странице ХК «Сибирь» в сети Instagram опубликовали ролик, в котором старое табло простилось с болельщиками и спортсменами.

«Друзья! Мне было хорошо с вами! Ваше табло. 1972-2018. Прощайте...» — загорелись и погасли под грустную музыку буквы.

Российский журналист Юрий Дудь разместил это видео на своей странице в сети Instagram.

«Хоккейная Сибирь (#Новосибирск) меняет табло на арене. Старое я не видел ни разу, но попрощались с ним так, что я чуть не зарыдал, как по родному», — написал он.

Подписчики страницы ХК «Сибирь» не оставили видеоролик без внимания. Он набрал более 141 тысячи просмотров и множество комментариев.

«Грустно расставаться, действительно, сколько оно повидало: и победу над Акбарсом и Магниткой, и поражения от аутсайдеров; прощай и спасибо за работу», — написал один из подписчиков.

Напомним, в сентябре ХК «Сибирь» поздравил с днём рождения 99-летнюю болельщицу.

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