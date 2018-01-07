Новосибирские рок-скрипачки сняли клип о пионерском галстуке и любви

Музыканты из новосибирского струнного трио Silenzium опубликовали в интернете клип на песню Евгения Крылатова «Прекрасное далёко», узнал 7 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе SILENZIUM в соцсети «ВКонтакте».

Действие в короткометражке происходит в 1985 году. Сюжет клипа не связан с фильмом «Гостья из будущего»: в нём две подруги соревнуются за внимание пионера и отличника Андрея, однако главной целью для девочек становится красный пионерский галстук. В конце побеждает дружба, а выросшие девушки играют на скрипках кавер-версию «Прекрасного далёка».

Клип появился на видеохостинге YouTube и в официальной группе SILENZIUM в соцсети «ВКонтакте».

«Классно! Это точно, домой в пальто нараспашку в лютый мороз в день принятия в пионеры...» — ностальгировали комментаторы под видео.

Как поделилась руководитель коллектива Наталья Григорьева, бюджет клипа составил порядка 350 тысяч рублей. Деньги на съёмки собирали поклонники группы и любители тематики СССР с помощью краудфандинговой площадки Boomstarter.

«Снимали в школе № 72, часть в ДК Калинина, часть в музее СССР Академгородка. Костюмы заказывали в Москве в специальном ателье, — рассказала Григорьева. — Лично мне эта история близка, потому что я очень хотела вступить в пионеры и очень гордилась, когда вышла на улицу в пионерском галстуке».

Напомним, в 2015 году новосибирские скрипачки в пилотках сыграли под памятником Ленину «И вновь продолжается бой». А в январе 2017 года сняли клип про комсомол для студентов.