 

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

 7 января, 16:06
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Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов
Фото Алёны Мартыновой

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка, узнал 7 января корреспондент Сиб.фм из исследования холдинга «Минченко консалтинг».

По результатам аналитической оценки «Госсовет 2.0», среди 11 пришедших на пост руководителей регионов Андрей Травников показал самый низкий результат — девять баллов.

Если рассмотреть оценки экспертов детально, то можно увидеть, что в графе «Больше проекты» Травников получил один балл из пяти возможных. По одному баллу ему дали и за качество политического менеджмента, а также за позиционирование. Кроме того, два штрафных балла Травников получил за региональные конфликты.

Первое место в рейтинге назначенцев занимает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (18 баллов). На втором — глава Ивановской области Станислав Воскресенский (16 баллов). Третье место у Андрея Тарасенко, губернатора Приморского края.

Аналитики измерили степень устойчивости не только у временно исполняющих обязанности после серии отставок. Если смотреть в целом по стране, среди сибирских губернаторов Травников оказался также не в числе лидеров — на седьмом месте из 12.

Первые три позиции заняли красноярский глава Александр Усс, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Республики Бурятии Алексей Цыденов. Четвёртое место досталось главе Омской области Александру Буркову, а пятое — губернатору Республики Тывы Шолбану Кара-оолу.

Рейтинг был опубликован в преддверии грядущих выборов президента; по мнению экспертов, кадровые перестановки возможны в ходе предвыборной кампании.

Напомним, в ноябре политологи отметили, что проблемы с региональной элитой привели врио губернатора НСО к 76-й строке рейтинга.

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