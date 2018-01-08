Картина Звягинцева уступила «Золотой глобус» немецкой драме о теракте

Лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получила премию «Золотой глобус» — лучшим фильмом на иностранном языке стала криминальная драма «На пределе», узнал 8 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте премии «Золотой глобус».

12 декабря 2017 года стало известно, что картина российского режиссёра родом из Новосибирска Андрея Звягинцева была номинирована на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус».

В понедельник, 8 января, лучшим фильмом на иностранном языке объявили фильм турецкого режиссёра из Германии Фатиха Акина «На пределе» (другой перевод «Из ниоткуда» — прим. Сиб.фм). Он рассказывает о жизни женщины по имени Катя. Её судьба резко изменилась после террористического акта, унёсшего жизни всех её близких, после чего героиня решает мстить. В 2017 году фильм получил «Золотую пальмовую ветвь».

За «Золотой глобус» также боролись работа Анжелины Джоли «Сначала они убили моего отца», которая представляла Камбоджу, «Фантастическая женщина» чилийского режиссёра Себастьяна Лелио и «Квадрат» шведского режиссёра Рубена Эстлунда.

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» также вошёл в шорт-лист «Оскара», получил статуэтку «Золотой единорог» и приз жюри 70-го Международного Каннского фестиваля.

Напомним, в декабре фильм «Аритмия» обогнал «Нелюбовь» в рейтинге симпатий жителей Новосибирска.