 

Картина Звягинцева уступила «Золотой глобус» немецкой драме о теракте

 8 января, 20:43
были упомянуты
подходящие темы
Картина Звягинцева уступила «Золотой глобус» немецкой драме о теракте
Фото Алёны Мартыновой

Лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получила премию «Золотой глобус» — лучшим фильмом на иностранном языке стала криминальная драма «На пределе», узнал 8 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте премии «Золотой глобус».

12 декабря 2017 года стало известно, что картина российского режиссёра родом из Новосибирска Андрея Звягинцева была номинирована на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус».

В понедельник, 8 января, лучшим фильмом на иностранном языке объявили фильм турецкого режиссёра из Германии Фатиха Акина «На пределе» (другой перевод «Из ниоткуда» — прим. Сиб.фм). Он рассказывает о жизни женщины по имени Катя. Её судьба резко изменилась после террористического акта, унёсшего жизни всех её близких, после чего героиня решает мстить. В 2017 году фильм получил «Золотую пальмовую ветвь».

За «Золотой глобус» также боролись работа Анжелины Джоли «Сначала они убили моего отца», которая представляла Камбоджу, «Фантастическая женщина» чилийского режиссёра Себастьяна Лелио и «Квадрат» шведского режиссёра Рубена Эстлунда.

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» также вошёл в шорт-лист «Оскара», получил статуэтку «Золотой единорог» и приз жюри 70-го Международного Каннского фестиваля.

Напомним, в декабре фильм «Аритмия» обогнал «Нелюбовь» в рейтинге симпатий жителей Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 28.12.2017, 16:42 • интервью

Я не люблю Вуди Аллена

Антон Долин — о том, почему общение с Ларсом фон Триером — сплошное удовольствие, как важна эмоциональная связь и какие рассуждения о кино вызывают смех.
 26.12.2017, 12:21 • тест

Тест: последний богатырь или чудо-женщина?

Знаете ли вы, какой фильм стал самым кассовым в 2017 году, а на какой фильм зрители ходили меньше всего? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в коммерческой истории кино.
самое популярное
 26.12.2017, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 28.12.2017, 18:48 • новость

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С.
 27.12.2017, 15:25 • новость

Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала.
 26.12.2017, 17:23 • новость

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
присоединяйтесь!
    