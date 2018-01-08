Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог, узнал 8 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению очевидцев, на парковке Центрального рынка загорелся внедорожник Suzuki Escudo. Огонь полностью уничтожил автомобиль и перекинулся на стоявшие рядом машины — Mazda Demio, Toyota RAV4 и Жигули первой модели.

«И если у тойоты и копейки оказалось лишь повреждено лакокрасочное покрытие с одной стороны, то владельцу мазды повезло гораздо меньше: хэтчбэк выгорел почти целиком», — написали в сообществе.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, люди в пожаре не пострадали.

«К моменту прибытия основного пожарного подразделения два автомобиля горели открытым огнём. Два других, которые находились рядом, также получили повреждения — у них пострадало лакокрасочное покрытие и оплавились зеркала», — рассказал Винаков.

Пожар был оперативно ликвидирован, причины возгорания устанавливаются. А очевидцы строят предположения относительно причин в соцсети.

«Скорее всего поджог, так как основной очаг пожара со стороны моторного отсека у обоих машин, припаркованных противоположно друг другу», — предположил один из подписчиков сообщества «АСТ-54».

Напомним, в январе следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на обувном производстве под Новосибирском.