 

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

 8 января, 13:54
подходящие темы
Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог, узнал 8 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению очевидцев, на парковке Центрального рынка загорелся внедорожник Suzuki Escudo. Огонь полностью уничтожил автомобиль и перекинулся на стоявшие рядом машины — Mazda Demio, Toyota RAV4 и Жигули первой модели.

«И если у тойоты и копейки оказалось лишь повреждено лакокрасочное покрытие с одной стороны, то владельцу мазды повезло гораздо меньше: хэтчбэк выгорел почти целиком», — написали в сообществе.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, люди в пожаре не пострадали.

«К моменту прибытия основного пожарного подразделения два автомобиля горели открытым огнём. Два других, которые находились рядом, также получили повреждения — у них пострадало лакокрасочное покрытие и оплавились зеркала», — рассказал Винаков.

Пожар был оперативно ликвидирован, причины возгорания устанавливаются. А очевидцы строят предположения относительно причин в соцсети.

«Скорее всего поджог, так как основной очаг пожара со стороны моторного отсека у обоих машин, припаркованных противоположно друг другу», — предположил один из подписчиков сообщества «АСТ-54».

Напомним, в январе следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на обувном производстве под Новосибирском.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9.10.2017, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4.10.2017, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 26.12.2017, 12:39 • новость

Обнажённая иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год

Иркутская модель Лиана Клевцова, известная своими обнажёнными фотосессиями против различных негативных явлений, очередную фотосъёмку посвятила защите елей от вырубки на Новый год.
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 28.12.2017, 18:48 • новость

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С.
 27.12.2017, 15:25 • новость

Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала.
 26.12.2017, 17:23 • новость

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
присоединяйтесь!
    