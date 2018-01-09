 

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

 9 января, 14:09
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Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области
Фото из архива Сиб.фм

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на региональном сайте ведомства.

Новосибирские эксперты проверили 462 пробы слабого алкоголя в лаборатории — вся продукция соответствовала гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор отчитался о контроле продажи алкоголя за 2017 год.

Ведомство проверило 265 предприятий, из них 263 нарушили технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.

Маркировка пива происходит с нарушениями, идёт продажа прокисшего пива, считают эксперты.

По данным ведомства, не соблюдаются условия и сроки хранения пива, нет термометров для контроля за температурой и влажностью. Кроме того, этот алкогольный напиток продаётся несовершеннолетним.

Нарушители получили 269 штрафов и других мер взыскания по итогам экспертных проверок. Три дела направлены для рассмотрения в суд. Также арестовано четыре партии алкогольной продукции объёмом 24,3 литра, вся она конфискована.

Напомним, в декабре 2017 года суд запретил продавать водку через интернет в Новосибирской области.

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