Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на региональном сайте ведомства.

Новосибирские эксперты проверили 462 пробы слабого алкоголя в лаборатории — вся продукция соответствовала гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор отчитался о контроле продажи алкоголя за 2017 год.

Ведомство проверило 265 предприятий, из них 263 нарушили технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.

Маркировка пива происходит с нарушениями, идёт продажа прокисшего пива, считают эксперты.

По данным ведомства, не соблюдаются условия и сроки хранения пива, нет термометров для контроля за температурой и влажностью. Кроме того, этот алкогольный напиток продаётся несовершеннолетним.

Нарушители получили 269 штрафов и других мер взыскания по итогам экспертных проверок. Три дела направлены для рассмотрения в суд. Также арестовано четыре партии алкогольной продукции объёмом 24,3 литра, вся она конфискована.

Напомним, в декабре 2017 года суд запретил продавать водку через интернет в Новосибирской области.