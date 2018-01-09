«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири», узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Malta Today.

Русские бизнесмены возглавили список купивших паспорт Мальты за 650 тысяч €. В начале 2018 года правительство Мальты опубликовало полный список людей, которым было предоставлено гражданство Мальты в 2016 году, 9 января на него обратили внимание местные СМИ.

В список вошли люди, которые приобрели своё гражданство через Программу индивидуальных инвесторов. Лица с высокой чистой стоимостью могут получить мальтийское гражданство и, следовательно, гражданство ЕС, за плату в размере 650 тысяч €, а также 150 тысяч € в виде государственных облигаций и инвестиции в недвижимость в размере 350 тысяч €. Физическое присутствие для заявителей не требуется.

По данным Malta Today, больше половины списка составляют граждане с распространёнными мальтийскими именами. Но автор публикации Янник Пэйс выяснил, что большинство имён второй половины списка — из России и других стран Восточной Европы. В этот список также входит множество людей из стран Персидского залива, стран Ближнего Востока и Африки.

Бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков попал в число новых граждан Мальты. Мужчина был депутатом Госдумы РФ с 1995 по 1999 годы, затем в 2001 году победил на выборах в губернаторы Амурской области во втором туре. Работал губернатором до 10 мая 2007 года, когда Владимир Путин уволил Короткова в связи с утратой доверия.

Malta Today сообщило, что Амурская область находится в Сибири, тогда как регион входит в Дальневосточный федеральный округ. Однако в большинстве англоязычных СМИ под Сибирью понимают пространство от Уральских гор до Охотского моря.

В список новых граждан Мальты попал 21-летний бизнесмен из Москвы Дмитрий Семенихин, основавший компанию по аренде яхт. Бывший гендиректор Альфабанка Алексей Марей также получил гражданство Мальты в 2016 году.

В список попали русские топ-менеджеры энергетических и нефтяных компаний. Это председатель совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Александр Рубанов, председатель совета директоров ГК «Петронефть» Роман Трушев. Председатель совета директоров группы «Продимекс» Игорь Худокормов, вошедший в рейтинг Forbes-2017, также получил гражданство ЕС.

В списке иностранных граждан есть учредитель крупного международного брокера Exante Алексей Кириенко, акционер Godfrey Business Development Limited Леонид Левитин, основатель ООО «Роза Мира» Дмитрий Липявко, создатель БПЦ «Банковские технологии» и BPC AG Анатолий Логинов.

Основатель Beluga Group и ГК «Синергия» Александр Мечетин и генеральный директор Global Cobalt Corporation с штаб-квартирой в Канаде Андрей Мельников также получили мальтийские паспорта.

В списке русских мальтийцев оказались Елена и Анна Рыболовлёвы, бывшая жена и дочь экс-владельца ГК «Уралкалий» и нынешнего контролирующего акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлёва, акционер Nord Avia Group Геннадий Бровчук и известный российский фигурист Александр Грачёв.

Издание Malta Today сообщило, что согласно докладу МВФ по программам Economic Citizenship Programms от 2015 года «люди, обладающие высокой чистой стоимостью инвестиций», считают, что гражданство или резиденция являются средством улучшения международной мобильности, налогового планирования и безопасности семьи, а также необходимы для поиска инвестиционных возможностей.

Напомним, что в ноябре 2017 года Bloomberg рассказал, как начинавший с торговли семечками томский бизнесмен стал долларовым миллиардером.