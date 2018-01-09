 

Иркутские моржи поддержали олимпийскую сборную заплывом на Байкале

 9 января, 10:36
подходящие темы
Иркутские моржи поддержали олимпийскую сборную заплывом на Байкале
Фото Андрея Бугая

Иркутский клуб закаливания провёл заплывы в Байкале при температуре воды + 0,5°С, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из группы «Моржи Иркутска. Клуб „ПРИБАЙКАЛЬЦЫ“» в сети «ВКонтакте».

Более 50 человек устроили заплыв в ледяной воде Байкала в канун рождества. Моржи посвятили заплыв российским спортсменам, вынужденным выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом.

Идейные вдохновители заплыва предложили коллегам из 27 городов России поддержать акцию в поддержку спортсменов-олимпийцев, организовав заплывы. На фестиваль зимнего плавания «Рождество на Байкале» приехали пловцы из России и Китая.

Максимальная дистанция заплыва была около 500 метров. Температура воздуха в этот день составляла — 21°С, температура воды — около + 0,5°С.

Напомним, что в декабре 2016 года красноярский морж Александр Ярошенко, растирающийся снегом на берегу зимнего Енисея, стал героем многих зарубежных СМИ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 января, 14:00 • интервью

Закачаешься

Какие мифы о здоровом питании развеивает тренер, о чём нужно помнить перед походом в тренажёрный зал и как правильно распределять нагрузку.
 20.12.2017, 08:00 • интервью

Власть властью и остаётся, а мы работаем

Депутат Вячеслав Илюхин — о том, в какую сторону развивается микрорайон Пашино и как жители участвовали в создании Аллеи славы.
 16.12.2017, 13:27 • репортаж

Вместо школы — на каток

15 декабря в Центральном парке Новосибирска открылся главный городской каток, который раньше располагался на площади Ленина. Он бесплатный и в два раза больше по размеру.
самое популярное
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 28.12.2017, 18:48 • новость

Морозы до −35°С разгонят жителей Новосибирска по домам в новогоднюю ночь

В Новосибирскую область под Новый год придёт ясная и морозная погода — в праздничную ночь синоптики обещают до −35 °С.
 27.12.2017, 15:25 • новость

Наталья Толоконская призвала красноярцев вспоминать силу духа её супруга на входе в аэропорт

Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала красноярцев во время поездки в обновлённый аэропорт Емельяново вспоминать «душу и силу духа» её супруга, во время работы которого в регионе и было принято решение о строительстве современного терминала.
 26.12.2017, 17:23 • новость

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
присоединяйтесь!
    