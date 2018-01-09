Иркутские моржи поддержали олимпийскую сборную заплывом на Байкале

Иркутский клуб закаливания провёл заплывы в Байкале при температуре воды + 0,5°С, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из группы «Моржи Иркутска. Клуб „ПРИБАЙКАЛЬЦЫ“» в сети «ВКонтакте».

Более 50 человек устроили заплыв в ледяной воде Байкала в канун рождества. Моржи посвятили заплыв российским спортсменам, вынужденным выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом.

Идейные вдохновители заплыва предложили коллегам из 27 городов России поддержать акцию в поддержку спортсменов-олимпийцев, организовав заплывы. На фестиваль зимнего плавания «Рождество на Байкале» приехали пловцы из России и Китая.

Максимальная дистанция заплыва была около 500 метров. Температура воздуха в этот день составляла — 21°С, температура воды — около + 0,5°С.

Напомним, что в декабре 2016 года красноярский морж Александр Ярошенко, растирающийся снегом на берегу зимнего Енисея, стал героем многих зарубежных СМИ.