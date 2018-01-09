 

Новосибирские физики ускорили ноутбуки с помощью комнатного коллайдера

 9 января, 16:10
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Новосибирские физики ускорили ноутбуки с помощью комнатного коллайдера
газодинамическая ловушка ияф, фото цос со ран

Крупнейший производитель кабелей и проводов в Индии закупил новосибирские ускорители частиц, которые увеличивают электропроводимость и уменьшают размер проводов в три раза, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

Новосибирские физики получили контракт на изготовление восьми ускорителей электронов ЭЛВ-8 на сумму около 3 млн $. Индийский производитель кабелей и проводов Siechem получит установки в апреле и ноябре 2018 года, а затем закажет ещё шесть установок к 2020 году.

«Мы выбрали установки новосибирского института, потому что они входят в число лучших. Даже в Китае, где множество фирм производят собственные ускорители, по-прежнему предпочитают заказывать их у Будкеровского института. Помимо безотказности и долговечности самих устройств, также радует, что специалисты ИЯФ СО РАН всегда помогают нам с обслуживанием установок», — сообщил генеральный менеджер компании Siechem Понди Дамодарен.

Промышленные ускорители ЭЛВ-8 улучшают свойства изоляции. По облучённому кабелю можно пропускать ток в два-три раза больше или уменьшить толщину провода в два-три раза.

Новосибирские физики улучшили работу ускорителей и повысили скорость облучения кабеля до 2,4 километра в минуту. Помимо этого новосибирские установки высотой в 3,5 метра и диаметром в 1,5 метра в два раза меньше зарубежных аналогов. Это позволяет сэкономить на аренде в небольших помещениях.

Заказчик Siechem — главный поставщик кабельной продукции для индийского военного и гражданского самолёто- и судостроения, а также для производства подвижного состава железных дорог. Помимо этого компания обслуживает частные индийские фирмы, а также экспортирует продукцию в Европу, Австралию, Азию, Африку, Южную и Северную Америку. Сегодня среди её клиентов такие корпорации, как Ford, Hyundai Motor, Panasonic, Robert Bosch GmbH, Acer и Lenovo.

Напомним, что в декабре 2017 года новосибирские физики приблизили человечество к межпланетным перелётам и термоядерному синтезу.

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