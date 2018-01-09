Новосибирские художники попали в обзор троцкистов Четвёртого интернационала

Мировой социалистический сайт рассказал о закате протестного искусства в России на примере выставки с работами «Синих носов» из Новосибирска и омского художника Дамира Муратова, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения World Socialist Web Site.

Закат российского протестного искусства — «Арт-бунт: постсоветский акционизм». Мировой социалистический веб-сайт опубликовал обзор о выставке Марата Гельмана в британской галерее Saachi.

Флаги «Соединённых штатов Сибири» авторства омского художника Дамира Муратова попали в обзор выставки. Автор материала отметил, что в своё время художник был задержан и помещён под арест за свои флаги.

«Синие носы» из Новосибирска представили «хулиганские импровизации» в виде мировых лидеров, спящих в нижнем белье. Также дуэт использовал лайтбоксы, чтобы показать «перевернувшегося в гробу» Ленина.

В обзор каталога выставки также попали акции Pussy Riot, московского акциониста Олега Кулика и украинского художника Арсена Савадова, переодевшего шахтёров Донбасса в балетные пачки.

«Нельзя было думать о более бесчестном исходе для произведений постсоветского протестного искусства, чем оказаться в богатой обстановке галереи Saatchi в лондонском Вест-Энде», — сообщает издание.

Напомним, что в ноябре 2017 года новосибирская «Монстрация» попала на две выставки об акционизме в Британии и Германии.