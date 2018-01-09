 

Продажа «СИБЭКО» не отразится на жителях Новосибирской области — врио губернатора

 9 января, 18:52
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Продажа «СИБЭКО» не отразится на жителях Новосибирской области &mdash; врио губернатора
Фото с сайта pixabay.com

АО «Кузбассэнерго» выкупает 100 % акций «СИБЭКО» — врио губернатора НСО Андрей Травников заявил, что продажа не отразится на потребителях электроэнергии, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «ТАСС».

Собственник «Кузбассэнерго» Андрей Мельниченко выкупает 100 % акций «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО»). Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку, однако её сроки до сих пор не известны.

Врио новосибирского губернатора на встрече с журналистами сообщил, что активы «СИБЭКО» экономически эффективны. По его словам, надёжность теплоснабжения региона и темпы индексации тарифов вне опасности.

«Мы получили информацию о приходе возможного инвестора в теплоэнергетический комплекс Новосибирска. Эти переговоры ведутся не первый год, они быстро не завершатся. Но правительство региона не допустит, чтобы потребители пострадали, чтобы это негативно на них повлияло», — цитирует Травникова информагентство.

При этом гендиректор компании Руслан Власов подчеркнул, что «для потребителя продажа или покупка — это процесс как минимум незаметный».

«Это абсолютно нормальный процесс. Когда есть эффективная компания, конечно, она привлекает к себе инвесторов, — прокомментировал Власов подготовку к сделке 9 января. — На сегодня никаких изменений нет. Это процесс, как правило, длительный: переговорная часть, есть надзорные органы, в частности, мы прошли ФАС. Сегодня мы находимся там, где находимся, всему своё время», — цитирует «Тайга.инфо» Власова.

Напомним, в декабре 2017 года акции новосибирской нефтебазы «Красный Яр» ушли с молотка за 100 тысяч рублей.

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