Сибирь получит почти 6 млрд рублей на безопасные дороги

Правительство РФ выделило по 1 млрд рублей на программу «Безопасные и качественные дороги» Новосибирской, Омской и Кемеровской областям, а также Красноярскому краю; больше всего получит Кузбасс, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из документа на сайте Правительства РФ.

Новосибирская область получит 1 млрд рублей на развитие федеральной программы «Безопасные дороги». Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 5,95 млрд рублей регионам сибирского федерального округа.

Больше соседей получит Кузбасс — региону выделено 1,46 млрд рублей. По 1 млрд рублей получат Омская область и Красноярский край. Иркутская и Томская области получат бюджетные трансферты по 730 млн рублей.

Средства программы «Безопасные и качественные дороги» могут быть использованы только на ремонт и поддержание, а также развитие дорожной сети сибирских агломераций.

Напомним, что в декабре 2017 года антикоррупционный фонд опубликовал расследование о новосибирских дорожниках.