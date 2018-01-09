Температура в Новосибирске опустится до −26 °С в середине недели

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 9 января, 17:09
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Температура в Новосибирске опустится до &minus;26 &deg;С в середине недели
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирские спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях — обильные осадки, гололёд и порывистый ветер придут в Новосибирск, узнал 9 января корреспондент Сиб.фм от пресс-секретаря Западно-Сибирского гидрометцентра Ренада Ягудина.

Гидрометцентр составил прогноз на ближайшие три дня: погодные условия ожидаются крайне неблагоприятными.

«К нам приближается циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В ближайшие дни мы будем находиться в зоне циклонической активности. Поэтому мы ждём облачную погоду с осадками в виде снега, мокрого снега, а также гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17-23 м/с», — рассказал Ренад Ягудин.

Синоптик отметил, что осадки ожидаются разной интенсивности: от слабых до умеренных, а местами и до сильных. В связи с этим ожидается кратковременное потепление.

11 января ночные температуры в области будут в интервале от −4 °С до −9 °С, дневные — от −2 °С до −7 °С. Однако ночью 12 января температура воздуха опустится до −12 ... −17 °С, а местами — до −26 °С . Дневные температуры существенно отличаться не будут.

Спасатели предупреждают о вероятности ЧС в этот период и просят автомобилистов быть внимательными на дороге, а рыбаков отказаться от выхода на лёд в метель. Пожарные также напоминают, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров.

«Жителям необходимо тщательно следить за пожарной безопасностью в жилье и быть предельно внимательными в быту. При сильном порывистом ветре возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу сотрудников МЧС», — предостерегает ведомство.

Напомним, в январе иркутские моржи поддержали олимпийскую сборную заплывом на Байкале.

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