Томские учёные используют левитацию для 3D-печати

Научные сотрудники Томского госуниверситета создали установку для левитации мелких частиц, чтобы усовершенствовать ультразвуковую 3D-печать, узнал 8 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТГУ.

Радиофизики ТГУ сделали установку для левитации в акустическом поле мелких частиц, например пенопласта. При помощи специально созданной программы левитируемыми частицами можно управлять — двигать их из стороны в сторону.

На основе этой технологии к 2020 году учёные разработают новый метод ультразвуковой 3D-печати, который может быть применим для химически агрессивных растворов или веществ, разогретых до высоких температур.

«Первый этап — это контролируемая левитация частиц, затем на этой основе мы создадим метод манипуляции группой частиц, чтобы собирать из них трёхмерные объекты. При попадании в звуковое поле и в процессе осаждения частицы порошкообразного вещества перегруппировываются, падают по требуемым траекториям и осаждаются в определённо заданный рисунок. Слой за слоем частицы будут осаждаться в какую-либо фигуру», — рассказал руководитель проекта, профессор ТГУ Дмитрий Суханов.

Проект осуществляют в рамках гранта Российского научного фонда, на него было выделено порядка 15 млн рублей.

Напомним, в декабре 2017 года учёные из Томска начали печатать на 3D-принтере детские сердца.