 

Владельцы сгоревшей фабрики под Искитимом были арестованы

 9 января, 13:37
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Владельцы сгоревшей фабрики под Искитимом были арестованы
Фото с сайта pixabay.com

Решением Искитимского районного суда собственникам обувного производства избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил корреспонденту Сиб.фм 9 января и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Михаил Третьяков.

Пожар в посёлке Чернореченском Искитимского районе Новосибирской области, в котором погибли 10 рабочих, произошёл 4 января. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Во вторник, 9 января, Искитимский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трём фигурантам уголовного дела.

7 января прокуратура совместно с миграционной службой проверила обувные фабрики на территории города Искитима и Искитимского района.

«Уже проведены обследования производственных объектов и мест проживания работников — граждан КНР, оценка имеющейся документации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и привлечения иностранной рабочей силы», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе СК, удалось установить, что незаконная деятельность обувной фабрики в Чернореченском велась три года. В помещении, где произошло возгорание, не было ни пожарных сигнализаций, ни автоустановок пожаротушения.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нём помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также его 40-летний исполнительный директор. Впоследствии собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ, остальным двум фигурантам — по ч.3 ст.216 УК РФ. Сегодня судом рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым, по результатам рассмотрения которых все три фигуранта отправлены под домашний арест», — сообщил Михаил Третьяков

Следователями произведены допросы всех работников фабрики, назначены пожарно-техническая, химическая, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. Проведены обыски и выемки, в ходе которых изъята необходимая документация.

Напомним, в январе 2018 года несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске.

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