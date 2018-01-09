Житель Забайкалья умер во время танца на красноярском фестивале

Во время выступления на Hot Winter in Siberia в Красноярске скончался 31-летний Степан Жернаков из села Кыра Забайкальского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» 9 января.

Несчастный случай произошёл 3 января в 1:50, когда в разгар танцев Степану Жернакову стало плохо.

«Степан танцевал везде и всегда, не пропустил ни одной мелодии. Когда Степан вышел на танцпол для очередного танца, он внезапно упал... Оказанная первая помощь не помогла, приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — написал в группе организатор фестиваля Андрей Корзун.

По словам Корзуна, медики установили, что причиной смерти стала тампонада сердца, аневризма грудного отдела аорты.

«Знал об этом заболевании Степан или нет, мы не знаем. В его вещах было много медицинских препаратов от кашля, ангины, температуры, но ничего для лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Корзун.

Корреспондент Сиб.фм связался с представителем фестиваля для сбора средств семье танцора Татьяной Белобородовой, которая пояснила, что у Степана остались пожилые родители. О его заболевании в семье никто не знал.

«Он профессионально занимался социальными латино-американскими танцами, а также увлекался ушу, — рассказала Белобородова. — Сейчас мы собираем денежную помощь его родителям. Пенсии у сельских жителей маленькие».

7 января тело Жернакова отправили авиарейсом в Читу, а затем в село Кыра.

Напомним, в сентябре 2016 года 23-летний студент умер от остановки сердца на вечерней тренировке в омском фитнес-клубе.