Андрей Звягинцев снова поборется с Анджелиной Джоли за престижную кинопремию

Фильм уроженца Новосибирска Андрея Звягинцева выдвинут на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA), узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Ранее «Нелюбовь» уступила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» немецкой драме о теракте «На пределе».

Во вторник, 9 января, работа Звягинцева снова выставлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на этот раз Британской академией кино и телевидения. Также в данной категории представлены картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», драма «Она» Пола Верховена, южнокорейский эротический триллер «Служанка» режиссёра Пан Чхан Ука и «Коммивояжёр» иранского режиссёра Асгара Фахради.

Премия BAFTA вручается в 2018 году в 71-й раз, вручение пройдёт 18 февраля в Лондоне.

Напомним, в 2017 году фильм Звягинцева «Нелюбовь» также вошёл в шорт-лист «Оскара», получил статуэтку «Золотой единорог» и приз жюри 70-го Международного Каннского фестиваля.