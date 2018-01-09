 

Андрей Звягинцев снова поборется с Анджелиной Джоли за престижную кинопремию

 9 января, 17:57
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Андрей Звягинцев снова поборется с Анджелиной Джоли за престижную кинопремию
Фото с сайта syg.ma

Фильм уроженца Новосибирска Андрея Звягинцева выдвинут на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA), узнал 9 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Ранее «Нелюбовь» уступила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» немецкой драме о теракте «На пределе».

Во вторник, 9 января, работа Звягинцева снова выставлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на этот раз Британской академией кино и телевидения. Также в данной категории представлены картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», драма «Она» Пола Верховена, южнокорейский эротический триллер «Служанка» режиссёра Пан Чхан Ука и «Коммивояжёр» иранского режиссёра Асгара Фахради.

Премия BAFTA вручается в 2018 году в 71-й раз, вручение пройдёт 18 февраля в Лондоне.

Напомним, в 2017 году фильм Звягинцева «Нелюбовь» также вошёл в шорт-лист «Оскара», получил статуэтку «Золотой единорог» и приз жюри 70-го Международного Каннского фестиваля.

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